В Кузбассе горело два многоквартирных дома

5 Янв. 2020 2020-01-05T08:51:34+03:00

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В Кемерове и Юрге загорелись две жилых многоэтажки. На место незамедлительно выехали спасатели.

В областном центре пожар в жилом многоквартирном доме на улице Патриотов произошел 4 января в 23.13, сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области. Для тушения возгорания на место прибыло 19 человек и пять единиц техники. Уже в 23.22 пожар был локализован, а в 23.23 полностью потушен.

В Юрге пожар в жилом доме на улице Кирова произошел ночью 5 января в 3.43. возгорание было полностью ликвидировано в 3.50.

- Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 11 человек и четыре единицы техники, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU