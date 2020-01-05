2020-01-05T08:51:34+03:00
Происшествия

В Кузбассе горело два многоквартирных дома

Инциденты произошли в Кемерове и Юрге
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе горело два многоквартирных домаВ Кузбассе горело два многоквартирных домаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кемерове и Юрге загорелись две жилых многоэтажки. На место незамедлительно выехали спасатели.

В областном центре пожар в жилом многоквартирном доме на улице Патриотов произошел 4 января в 23.13, сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области. Для тушения возгорания на место прибыло 19 человек и пять единиц техники. Уже в 23.22 пожар был локализован, а в 23.23 полностью потушен.

В Юрге пожар в жилом доме на улице Кирова произошел ночью 5 января в 3.43. возгорание было полностью ликвидировано в 3.50.

- Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 11 человек и четыре единицы техники, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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