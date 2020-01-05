В Калтане заселили новый многоквартирный дом
В Калтане 45 семей получили ключи от квартир в новом многоквартирном доме. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Заселение дома прошло в последние дни 2019 года. Свое жилье получили дети-сироты, жильцы аварийных домов, а также семьи, получившие льготные выплаты и займы. Вокруг нового дома благоустроена территория, установлены детская и спортивная площадки.
-В 2019 году на переселение из ветхого жилья из бюджетов всех уровней было направлено порядка 6 миллиардов рублей – благодаря чему новоселье справили около 2500 семей, - написал Сергей Цивилев. - В наступившем году мы эту работу не остановим и продолжим обеспечивать людей жильем!
ИСТОЧНИК KP.RU