В Калтане заселили новый многоквартирный дом

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:52:10+03:00

Квартиры в нем получили 45 семей – сироты, льготники и переселенцы из аварийного жилья

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В Калтане 45 семей получили ключи от квартир в новом многоквартирном доме. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Заселение дома прошло в последние дни 2019 года. Свое жилье получили дети-сироты, жильцы аварийных домов, а также семьи, получившие льготные выплаты и займы. Вокруг нового дома благоустроена территория, установлены детская и спортивная площадки.

-В 2019 году на переселение из ветхого жилья из бюджетов всех уровней было направлено порядка 6 миллиардов рублей – благодаря чему новоселье справили около 2500 семей, - написал Сергей Цивилев. - В наступившем году мы эту работу не остановим и продолжим обеспечивать людей жильем!

ИСТОЧНИК KP.RU