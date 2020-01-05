2020-01-05T12:16:33+03:00
Общество

Первый понедельник 2020 года в Кузбассе будет теплым

Прогноз погоды на 6 января дали синоптики Кемеровского гидрометцентра
Ирина АВТУШКО
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Первый понедельник 2020 года в Кузбассе будет теплымПервый понедельник 2020 года в Кузбассе будет теплымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Синоптики дали прогноз погода на понедельник, 6 января, в Кузбассе. Ожидается, что он будет теплым.

В ночь на 6 января по области ожидается -4…-9 градусов, местами -14…-19 градусов. Днем температура повысится до -2…-7 градусов, правда, местами все же будет холоднее – от -8 до -13 градусов. В этот день ожидается юго-западный ветер с порывами до 13 метров в секунду, переменная облачность, местами небольшой снег, поземки и метели. Водителям стоит быть внимательней – на дорогах гололедица.

В Кемерове в ночь на понедельник столбики термометра покажут -6…-8 градусов, днем воздух прогреется до -4…-6 градусов. Также ожидается небольшой снег и метель, хотя в целом день пройдет преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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