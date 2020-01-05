5 Янв. 2020 2020-01-05T13:07:43+03:00

С начала года около 5 тысяч кемеровчан приняли участие в «Декаде спорта и здоровья». Фото: Администрация города Кемерово

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В Кемерове продолжается «Декада спорта и здоровья». С начала новогодних каникул в ней приняли участие почти пять тысяч горожан.

Для жителей организовали работу 14 зимних спортивных площадок. Услугами ледовых катков уже воспользовались 3,8 тысячи человек, еще около 700 горожан – услугами пунктов проката лыжного инвентаря.

Как рассказали в городской мэрии, с 1 января прошло шесть спортивно-массовых мероприятий, в их числе - массовые катания с Дедом Морозом на ледовой арене «Кемерово», чемпионат и первенство Кемеровской области по зимнему триатлону в СШОР №3, первенство СШОР №2 по конькобежному спорту. Также на стадионе «Шахтер» прошли матчи по хоккею в валенках, за победу в традиционных новогодних соревнованиях боролись три команды.

Еще два турнира продлятся несколько дней: по настольному теннису в Клубе по месту жительства «Союз» и по футболу на стадионе «Сибиряк».

ИСТОЧНИК KP.RU