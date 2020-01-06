2020-01-06T06:35:13+03:00
Общество

Сергей Цивилев отметил заслуги женщин в подледной рыбалке

Конкурс любителей подледного лова прошел в селе Верх-Чумыш
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев отметил заслуги женщин в подледной рыбалке. Сергей Цивилев/ InstagramСергей Цивилев отметил заслуги женщин в подледной рыбалке. Сергей Цивилев/ Instagram
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал в соцсетях еще об одном общественном мероприятии, которое прошло на днях в Кузбассе – это подледная рыбалка. Он отметил, что в таких соревнованиях наравне с мужчинами принимают участие и женщины.

-В селе Верх-Чумыш Киселевского городского округа прошел традиционный городской конкурс среди любителей подледного лова на призы Деда Мороза. – написал губернатор. - Одним из самых ярких участников соревнований стала Валентина Скачкова. Не первый год она доказывает, что кузбасским женщинам и рыбалка по плечу!

В селе Верх-Чумыш прошел конкурс по подледной рыбалке.Видео: Сергей Цивилев/ Instagram

Всего на тихую охоту за рыбой вышло 50 человек, в их числе не только представительницы прекрасного пола, но и возрастные участники. Например, местный рыбак Венедикт Мануйлов в прошлом году отметил свое 80-летие.

-Рад, что на праздники кузбассовцы выбирают активный отдых, молодцы! – отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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