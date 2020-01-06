НЛО в Новокузнецке сняли на видео

6 Янв. 2020 2020-01-06T06:13:45+03:00

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НЛО в небе Новокузнецка заметили местные жители. Им удалось запечатлеть полет на видео.

«Шаровидный объект пролетел над головой. Сначала двигался быстро, затем замедлился. После приближения камеры было понятно, что это шар желтого цвета», - написал автор ролика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/753336" frameborder="0"></iframe> НЛО в Новокузнецке.Автор: Easy Flute / youtube.com

Он также отметил, что вскоре объект исчез из поля зрения.

Данное видео было размещено в Сети 1 января. Другие свидетели происходящего предположили, что это летел небесный фонарик.

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Некоторые пользователи сети интернет поспешили заявить, что происхождение объекта - внеземное. В подтверждение своей точки зрения они отметили, что у объекта нет габаритных огней, как у самолета, а сам он движется слишком свободно для любого земного объекта. (подробности)

Известный уфолог уверен, что в Кузбассе нашли НЛО

- Я считаю, что они нашли беспилотный корабль НЛО. Эти небольшие дроны используются в качестве разведчиков для обеспечения безопасности больших кораблей, - заявил Уоринг. - Многие такие диски НЛО были найдены по всему миру, всегда тяжелые и, кажется, сделаны из камня. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU