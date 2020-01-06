2020-01-06T07:06:31+03:00
Происшествия

Две легковушки разбились у гипермаркета в Кемерове

ДТП произошло в вечернее время
Виктория АРБУЗОВА
Поделиться:
Фото: Анастасія Демкина / vk.comФото: Анастасія Демкина / vk.com
Изменить размер текста:

В Кемерове у гипермаркета «Лента» столкнулись два легковых автомобиля. Фотографии с места аварии появились в Сети.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером воскресенья, 5 января. На проспекте Ленинградском столкнулись два легковых автомобиля. Обе машины получили повреждения передних частей.

Пользователи соцсетей недоумевают, как водители могли допустить такое ДТП, ведь на данном участке дороги разделили потоки. Некоторые отметили, что один из участников уходил от столкновения «в лоб».

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранительные органы. Также уточняется информация о возможных пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две легковушки разбились у гипермаркета в Кемерове
НЛО в Новокузнецке сняли на видео
Сергей Цивилев отметил заслуги женщин в подледной рыбалке
В Новокузнецке неизвестные оторвали собаке лапу
Сергей Цивилев рассказал о новых авиарейсах из Кузбасса
С начала года около 5 тысяч кемеровчан приняли участие в «Декаде спорта и здоровья»
Первый понедельник 2020 года в Кузбассе будет теплым
Жительница Новокузнецка нашла в шоколадных конфетах живых червяков
В Калтане заселили новый многоквартирный дом
В Кузбассе горело два многоквартирных дома
В Кемерове двое налетчиков раздели горожанина
В Кузбассе за безопасностью детского отдыха следят «снежные патрули»
В Рождество в Кемерове будет ходить общественный транспорт
Сурхури, келедо и пельменек: кузбассовцев ждет неделя национальных праздников
Молодого мужчину почти месяц безуспешно разыскивают в Кузбассе
В Прокопьевском районе заработало гериатрическое отделение
Более 25 тысяч кубометров снега вывезли за сутки со дворов и улиц в Кузбассе
Кузбасские синоптики дали прогноз погоды на воскресенье
В Кузбассе пройдет «Рождественский Кубок ползунков - 2020»
На двух заправках в Кемерове нашли некачественное топливо
Сергей Цивилев рассказал, как борются со снегом в Таштагольском районе