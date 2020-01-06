Две легковушки разбились у гипермаркета в Кемерове

6 Янв. 2020 2020-01-06T07:06:31+03:00

ДТП произошло в вечернее время

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В Кемерове у гипермаркета «Лента» столкнулись два легковых автомобиля. Фотографии с места аварии появились в Сети.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером воскресенья, 5 января. На проспекте Ленинградском столкнулись два легковых автомобиля. Обе машины получили повреждения передних частей.

Пользователи соцсетей недоумевают, как водители могли допустить такое ДТП, ведь на данном участке дороги разделили потоки. Некоторые отметили, что один из участников уходил от столкновения «в лоб».

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранительные органы. Также уточняется информация о возможных пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU