40 туристов застряли на трассе по пути в Шерегеш

6 Янв. 2020 2020-01-06T08:45:24+03:00

Пассажиров сломанного автобуса доставили в туристический кузбасский поселок попутным транспортом Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

У автобуса, в котором они ехали, сломалась топливная система

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Автобус с туристами сломался на трассе в Новокузнецком районе. У транспортного средства отказала топливная система.

Происшествие произошло в воскресенье, 5 января. В отдел полиции поступил сигнал, что в районе 200 километра автодороги «Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк» сломался междугородний автобус. В его салоне находились 40 туристов, которые следовали из Алтайского края в кузбасский Шерегеш.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД и МЧС установили, что у транспортного средства оказалась неисправной топливная система. Они помогли водителю устранить поломку, сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Пока шел ремонт, всех пассажиров отправили до места назначения попутным транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU