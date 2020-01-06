40 туристов застряли на трассе по пути в Шерегеш
Автобус с туристами сломался на трассе в Новокузнецком районе. У транспортного средства отказала топливная система.
Происшествие произошло в воскресенье, 5 января. В отдел полиции поступил сигнал, что в районе 200 километра автодороги «Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк» сломался междугородний автобус. В его салоне находились 40 туристов, которые следовали из Алтайского края в кузбасский Шерегеш.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД и МЧС установили, что у транспортного средства оказалась неисправной топливная система. Они помогли водителю устранить поломку, сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Пока шел ремонт, всех пассажиров отправили до места назначения попутным транспортом.
ИСТОЧНИК KP.RU