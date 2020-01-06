Молодая девушка пропала на новогодних праздниках в Новокузнецке
В Новокузнецке на новогодних праздниках пропала молодая девушка. Ее местонахождение неизвестно со 2 января.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс» разместили информацию о пропавшей 22-летней Елене Баяновой. В день исчезновения девушка была одета в удлиненную темно-синюю куртку, черные джинсы и черные ботинки на платформе. На голове у нее был синий платок в белую клетку. С собой имелся черный рюкзак в белый горошек.
Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы каштановые, глаза серо-голубые. Особые приметы: пирсинг левой брови.
Волонтеры отмечают, что девушка может находиться в любом городе Кузбасса и за его пределами и просят помочь в поисках.
ИСТОЧНИК KP.RU