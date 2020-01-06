Интеллектуальные системы следят за погодными условиями и состоянием трасс в Кузбассе
Дорожники Кузбасса следят за погодными условиями и состоянием покрытия трасс с помощью интеллектуальных транспортных систем. Это помогает оперативно реагировать на ситуацию.
Системы включают в себя погодный и спутниковый мониторинг, а также видеонаблюдение. Всего в регионе в понедельник, 6 января, на снегоуборке заняты 1,8 тысячи человек и 1,3 тысячи единиц техники.
- За сутки вывезли с дорог и дворов по области 17 тысяч кубометров снега, а с начала установления снежного покрова (конца октября) - 1 миллион 182 тысячи кубометров, - сообщили в областном департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса.
ИСТОЧНИК KP.RU