Интеллектуальные системы следят за погодными условиями и состоянием трасс в Кузбассе

6 Янв. 2020 2020-01-06T12:58:21+03:00

За сутки с дорог и дворов Кузбасса вывезли 17 тысяч кубометров снега Фото: Иван ВИСЛОВ

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Дорожники Кузбасса следят за погодными условиями и состоянием покрытия трасс с помощью интеллектуальных транспортных систем. Это помогает оперативно реагировать на ситуацию.

Системы включают в себя погодный и спутниковый мониторинг, а также видеонаблюдение. Всего в регионе в понедельник, 6 января, на снегоуборке заняты 1,8 тысячи человек и 1,3 тысячи единиц техники.

- За сутки вывезли с дорог и дворов по области 17 тысяч кубометров снега, а с начала установления снежного покрова (конца октября) - 1 миллион 182 тысячи кубометров, - сообщили в областном департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU