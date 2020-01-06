2020-01-06T12:58:21+03:00
Общество

Интеллектуальные системы следят за погодными условиями и состоянием трасс в Кузбассе

В регионе уборкой снега заняты 1,3 тысячи единиц техники
Виктория АРБУЗОВА
Поделиться:
За сутки с дорог и дворов Кузбасса вывезли 17 тысяч кубометров снегаЗа сутки с дорог и дворов Кузбасса вывезли 17 тысяч кубометров снегаФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Дорожники Кузбасса следят за погодными условиями и состоянием покрытия трасс с помощью интеллектуальных транспортных систем. Это помогает оперативно реагировать на ситуацию.

Системы включают в себя погодный и спутниковый мониторинг, а также видеонаблюдение. Всего в регионе в понедельник, 6 января, на снегоуборке заняты 1,8 тысячи человек и 1,3 тысячи единиц техники.

- За сутки вывезли с дорог и дворов по области 17 тысяч кубометров снега, а с начала установления снежного покрова (конца октября) - 1 миллион 182 тысячи кубометров, - сообщили в областном департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Кузбассе на Рождество: туман и гололедица
Интеллектуальные системы следят за погодными условиями и состоянием трасс в Кузбассе
Молодая девушка пропала на новогодних праздниках в Новокузнецке
40 туристов застряли на трассе по пути в Шерегеш
Две легковушки разбились у гипермаркета в Кемерове
НЛО в Новокузнецке сняли на видео
Сергей Цивилев отметил заслуги женщин в подледной рыбалке
В Новокузнецке неизвестные оторвали собаке лапу
Сергей Цивилев рассказал о новых авиарейсах из Кузбасса
С начала года около 5 тысяч кемеровчан приняли участие в «Декаде спорта и здоровья»
Первый понедельник 2020 года в Кузбассе будет теплым
Жительница Новокузнецка нашла в шоколадных конфетах живых червяков
В Калтане заселили новый многоквартирный дом
В Кузбассе горело два многоквартирных дома
В Кемерове двое налетчиков раздели горожанина
В Кузбассе за безопасностью детского отдыха следят «снежные патрули»
В Рождество в Кемерове будет ходить общественный транспорт
Сурхури, келедо и пельменек: кузбассовцев ждет неделя национальных праздников
Молодого мужчину почти месяц безуспешно разыскивают в Кузбассе
В Прокопьевском районе заработало гериатрическое отделение
Более 25 тысяч кубометров снега вывезли за сутки со дворов и улиц в Кузбассе
Кузбасские синоптики дали прогноз погоды на воскресенье
В Кузбассе пройдет «Рождественский Кубок ползунков - 2020»
На двух заправках в Кемерове нашли некачественное топливо
Сергей Цивилев рассказал, как борются со снегом в Таштагольском районе