Погода в Кузбассе на Рождество: туман и гололедица

6 Янв. 2020 2020-01-06T13:56:21+03:00

В этом году погода на Рождество будет на порядок выше, чем в прошлом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какой будет погода на Рождество 2020

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Синоптики Кузбасса рассказали, какой будет погода на Рождество. Во вторник, 7 января, в регионе ожидается изморозь, туман и гололед.

По данным Кемеровского гидрометцентра, днем 7 января в Кузбассе ожидается температура от -3 до -8 градусов Цельсия, местами возможно понижение до -15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -11 градусов, при прояснениях до -16, -21.

Погода днем будет облачной с прояснениями, в отдельных районах ожидается небольшой снег, местами туман и изморозь, на дорогах гололедица.

В Кемерове днем температура воздуха будет больше чем комфортной для января: всего -5,-7 градусов. Синоптики не прогнозируют больших осадков, однако предупреждают о гололедице на дорогах. Ночью ожидается 8-10 градусов ниже нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU