2020-01-06T15:46:44+03:00
Общество

Сергей Кузнецов призвал новокузнечан помогать соседям

Мэр обратился к горожанам в социальных сетях
Виктория АРБУЗОВА
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Бойцы отряда «Сибирский путь» помогли гражданам пожилого возраста и инвалидам очистить дворы от снега Фото: официальная страница Сергея Кузнецова в InstagramБойцы отряда «Сибирский путь» помогли гражданам пожилого возраста и инвалидам очистить дворы от снега Фото: официальная страница Сергея Кузнецова в Instagram
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Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов призвал горожан к взаимовыручке. Он попросил, чтобы новокузнечане помогали своим соседям в уборке снега.

На своей странице в Instagram новокузнецкий градоначальник рассказал, как в городе борются со снегом. В частности, он отметил работу участников патриотической акции «Снежный Десант Кузбасс 2020».

«Совместно с администрацией Куйбышевского района бойцы отряда «Сибирский путь» помогли гражданам пожилого возраста и инвалидам очистить придомовые территории от снега и льда», - отметил Кузнецов.

Он также призвал горожан помогать соседям, которые самостоятельно не могут справиться со снегом.

«Будьте внимательнее, а ваши добрые дела - обязательно возвратятся к вам!», - подчеркнул мэр южной столицы.

Отметим, что сегодня на уборке снега по всему Кузбассу задействованы больше 1,8 тысячи человек и 1,3 тысячи единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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