Сергей Кузнецов призвал новокузнечан помогать соседям
Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов призвал горожан к взаимовыручке. Он попросил, чтобы новокузнечане помогали своим соседям в уборке снега.
На своей странице в Instagram новокузнецкий градоначальник рассказал, как в городе борются со снегом. В частности, он отметил работу участников патриотической акции «Снежный Десант Кузбасс 2020».
«Совместно с администрацией Куйбышевского района бойцы отряда «Сибирский путь» помогли гражданам пожилого возраста и инвалидам очистить придомовые территории от снега и льда», - отметил Кузнецов.
Он также призвал горожан помогать соседям, которые самостоятельно не могут справиться со снегом.
«Будьте внимательнее, а ваши добрые дела - обязательно возвратятся к вам!», - подчеркнул мэр южной столицы.
Отметим, что сегодня на уборке снега по всему Кузбассу задействованы больше 1,8 тысячи человек и 1,3 тысячи единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU