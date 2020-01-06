Сергей Кузнецов призвал новокузнечан помогать соседям

6 Янв. 2020 2020-01-06T15:46:44+03:00

Бойцы отряда «Сибирский путь» помогли гражданам пожилого возраста и инвалидам очистить дворы от снега Фото: официальная страница Сергея Кузнецова в Instagram

Мэр обратился к горожанам в социальных сетях

Изменить размер текста: A A

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов призвал горожан к взаимовыручке. Он попросил, чтобы новокузнечане помогали своим соседям в уборке снега.

На своей странице в Instagram новокузнецкий градоначальник рассказал, как в городе борются со снегом. В частности, он отметил работу участников патриотической акции «Снежный Десант Кузбасс 2020».

«Совместно с администрацией Куйбышевского района бойцы отряда «Сибирский путь» помогли гражданам пожилого возраста и инвалидам очистить придомовые территории от снега и льда», - отметил Кузнецов.

Он также призвал горожан помогать соседям, которые самостоятельно не могут справиться со снегом.

«Будьте внимательнее, а ваши добрые дела - обязательно возвратятся к вам!», - подчеркнул мэр южной столицы.

Отметим, что сегодня на уборке снега по всему Кузбассу задействованы больше 1,8 тысячи человек и 1,3 тысячи единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU