Четыре туриста привезли в Кузбасс опасные инфекции

6 Янв. 2020 2020-01-06T16:39:36+03:00

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В 2019 году четыре туриста привезли в Кузбасс опасные инфекционные заболевания. В трех случаях специалисты диагностировали лихорадку Денге, в четвертом – лихорадку чикунгунья.

Через воздушные гавани Кемеровской области осуществляются транспортные связи с 20 странами мира. В 2019 году чаще всего самолеты прилетали в Кузбасс из Таиланда, Вьетнама, Турции, Китая, Казахстана и Индии.

Чтобы не допустить распространения на территории региона опасных заболеваний, специалисты досмотрели больше 242 тысяч человек, прибывших из-за границы. Это почти на 30 тысяч человек больше, чем в 2018 году.

- В 2019 году выявлено 16 человек с подозрением на инфекционное заболевание (2018 год – 11 человек, 2017 год – 13 человек). Проведена изоляция, госпитализация выявленных больных в ВПП Кемерово и ВПП Новокузнецк (Спиченково) и обследование контактных в 100 процентах случаев. Из числа выявленных больных:8 человек с ОКИ, 4 человека с воздушно-капельными инфекциями, 2 человека с трансмиссивными инфекциями, 2 человека с соматическими заболеваниями, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что на территории Кузбасса в прошлом году были зафиксированы четыре завозных случая лихорадок. В трех случаях была обнаружена лихорадка Денге, в одном – чикунгунья.

ИСТОЧНИК KP.RU