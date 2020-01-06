Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Рождеством
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с Рождеством. Свое обращение к кузбассовцам он опубликовал в социальных сетях.
Сергей Цивилев отметил, что Рождество – один из главных христианских праздников, который ассоциируется с радостью и светом.
«Все мы, независимо от национальности и вероисповедания, желаем добра своим семьям, своим родным и близким, детям и внукам. И я хочу, чтобы это наше желание осуществилось. Пусть наступивший 2020 год будет благополучным и стабильным для нашей страны и для нашего региона, и, конечно, для каждого из нас», - сказал губернатор.
Он призвал кузбассовцев не забывать о вечных ценностях, которые несет в себе праздник Рождества Христова: о любви к ближнему, о взаимопомощи и уважении, о мире и согласии.
ИСТОЧНИК KP.RU