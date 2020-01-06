2020-01-06T19:48:03+03:00
Общество

Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Рождеством

Он напомнил жителям региона о главных ценностях, которые несет в себе этот праздник
Виктория АРБУЗОВА
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Губернатор Кузбасса поздравил жителей региона с праздником Фото: официальная группа Сергея Цивилева / vk.comГубернатор Кузбасса поздравил жителей региона с праздником Фото: официальная группа Сергея Цивилева / vk.com
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с Рождеством. Свое обращение к кузбассовцам он опубликовал в социальных сетях.

Сергей Цивилев отметил, что Рождество – один из главных христианских праздников, который ассоциируется с радостью и светом.

«Все мы, независимо от национальности и вероисповедания, желаем добра своим семьям, своим родным и близким, детям и внукам. И я хочу, чтобы это наше желание осуществилось. Пусть наступивший 2020 год будет благополучным и стабильным для нашей страны и для нашего региона, и, конечно, для каждого из нас», - сказал губернатор.

Он призвал кузбассовцев не забывать о вечных ценностях, которые несет в себе праздник Рождества Христова: о любви к ближнему, о взаимопомощи и уважении, о мире и согласии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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