2801 кузбассовец переедет в новое жилье из аварийного

7 Янв. 2020 2020-01-07T05:17:18+03:00

В 2020 году планируется расселить 1169 аварийных помещений по всему Кузбассу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На эти цели будет потрачено больше 1,8 миллиарда рублей

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В 2020 году Кемеровская область планирует направить 1,8 миллиарда рублей на переселение людей из аварийного жилья. Новые квартиры получит 2801 человек.

В наступившем году Кузбасс получит из средств Фонда реформирования ЖКХ 1,51 миллиарда рублей. В порядке софинансирования регион добавит 304,51 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на переселение людей из аварийного жилья. Всего планируется переселить 2801 человека из 1169 аварийных жилых помещений по всей области.

В прошлом году в Кузбассе из аварийного жилья переселили 1 222 семей, это 2932 человека. На эти цели из Фонда было направлено 1,4 миллиарда рублей. Сумма регионального софинансирования составила больше 261 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU