Сколько жителей Кузбасса заболели ОРВИ в новом году

7 Янв. 2020 2020-01-07T07:33:14+03:00

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В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области рассказали, сколько кузбассовцев заболели острыми респираторными инфекциями в новом году. За помощью в медицинские организации обратились 2703 человека.

- На неделе с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года в медицинские организации с признаками ОРВИ обратились 2703 кузбассовца. Интенсивный показатель заболеваемости совокупного населения составил 10,1 на 10 тысяч населения, что ниже расчетного уровня на 73,4 процента, - сообщили в ведомстве.

Примечательно, что на неделе до нового года показатель заболеваемости ОРВИ совокупного населения составил 40,6 на 10 тысяч населения. Острые респираторные вирусные заболевания были диагностированы у 10 858 жителей региона, в том числе у 9046 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU