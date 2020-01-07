Кемеровчанам будут платить за сперму
Денежное вознаграждение предлагает один из центров ЭКО
Кемеровский центр ЭКО формирует банк спермыФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:
В Кемерове донорам спермы будут платить вознаграждение. Ежемесячная сумма одному мужчине может составить 8 тысяч рублей.
Один из кемеровских центров ЭКО объявил акцию, чтобы сформировать банк спермы. В ее рамках донорам спермы будут выплачиваться деньги. Поучаствовать в ней могут мужчины от 18 до 35 лет.
- Через полгода после получения отрицательных результатов обследований донору выплачивается две тысячи рублей, - сообщили в центре.
Если учесть, что один мужчина может сдать сперму четыре раза в месяц, сумма вознаграждения выходит существенная.
ИСТОЧНИК KP.RU