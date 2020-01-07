2020-01-07T08:33:05+03:00
Общество

Кемеровчанам будут платить за сперму

Денежное вознаграждение предлагает один из центров ЭКО
Виктория АРБУЗОВА
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Кемеровский центр ЭКО формирует банк спермыКемеровский центр ЭКО формирует банк спермыФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Кемерове донорам спермы будут платить вознаграждение. Ежемесячная сумма одному мужчине может составить 8 тысяч рублей.

Один из кемеровских центров ЭКО объявил акцию, чтобы сформировать банк спермы. В ее рамках донорам спермы будут выплачиваться деньги. Поучаствовать в ней могут мужчины от 18 до 35 лет.

- Через полгода после получения отрицательных результатов обследований донору выплачивается две тысячи рублей, - сообщили в центре.

Если учесть, что один мужчина может сдать сперму четыре раза в месяц, сумма вознаграждения выходит существенная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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