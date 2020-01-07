В Новокузнецке разыскивают кинувших бомбочку в окно машины подростков
В Новокузнецке двое подростков ради забавы кинули бомбочку в припаркованную около жилого дома машину. Объявление о розыске в одной из групп города в социальной сети опубликовал хозяин автомобиля.
Как рассказал владелец пострадавшей машины, происшествие случилось 4 января в 13.12 в одном из дворов Новоильинского района в Новокузнецке. Двое мальчишек школьного возраста, проходя мимо припаркованного возле подъезда автомобиля, кинули в него бомбочку, а после сразу убежали.
– Кто узнал этих парней, напишите в комментариях, надо бы провести разъяснительную беседу с ними, – объяснил цель поисков автор поста.
Также мужчина прикрепил к объявлению кадры пострадавшего транспортного средства. На снимках видно, что лобовое стекло пробито и от отверстия исходят разные темные пятна, полученные от взрыва.
Комментаторы уверены, что подростков нужно обязательно найти и наказать исключительно по закону, ведь такие шалости могли обернуться трагедией, если бы в этот момент в автомобиле находились люди.
– Вашему имуществу нанесли ущерб. Вызвали сотрудников, зафиксировали, нашли виновников и вернули расходы на устранения ущерба. К чему эти заявления о воспитательных беседах? – пишет один из подписчиков паблика.
ИСТОЧНИК KP.RU