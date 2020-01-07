2020-01-07T13:41:59+03:00
Общество

На Рождественских каникулах в Кузбассе работают 200 катков

Четверть из них организованы в южной столице
Виктория АРБУЗОВА
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В Кузбассе открыты больше 200 катков Фото: Администрация Правительства КузбассаВ Кузбассе открыты больше 200 катков Фото: Администрация Правительства Кузбасса
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В Кузбассе на Рождественских каникулах работают больше 200 катков. Об этом сообщает департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

Так, в Новокузнецке открыты 47 хоккейных коробок и 16 ледовых дорожек и площадок, где можно воспользоваться прокатом спортивного инвентаря. В Междуреченске действуют пять открытых ледовых полей, в том числе на площади Весенней. В Прокопьевске главный городской каток работает в спортивно-развлекательном комплексе «Солнечный»: здесь есть прокат коньков. Всего же в городе 20 катков и 11 хоккейных коробок.

В Таштагольском районе открыты 12 хоккейных коробок и катков, в Прокопьевском – 26, в Ленинске-Кузнецком два катка и три хоккейные коробки.

В Анжеро-Судженске действуют четыре хоккейные коробки общей площадью 7 тысяч квадратных метров. Они организованы на лыжных базах «Спартак», «Олимпиец», стадионе «Анжерский», в спорткомплексе «Юность», три катка открыты в школе и во дворах.

В Яйском районе оборудовали две хоккейные коробки. Одна, с музыкальным сопровождением и иллюминацией, действует на центральном стадионе райцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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