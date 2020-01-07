7 Янв. 2020 2020-01-07T15:27:37+03:00

В последний день новогодних праздников в Кузбассе будет тепло Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Кузбассе в последний день новогодних праздников. Можно смело планировать отдых на свежем воздухе!

В среду, 8 января, в Кузбассе ожидается небольшой снег, туман и изморозь, на дорогах будет скользко. Днем столбики термометров опустятся до -6,-11 градусов Цельсия, местами будет прохладнее: до -17 градусов. Ночью воздух будет морозным, температура составит -8,-13 градусов, при прояснениях -20, а в горах вообще -27!

В Кемерове не ожидается сильных осадков, ветер будет юго-западный умеренный. Днем, по прогнозу синоптиков, будет -7,-9 градусов, ночью -9,-11.

ИСТОЧНИК KP.RU