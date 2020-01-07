Какой будет погода в Кузбассе в последний день новогодних праздников
Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Кузбассе в последний день новогодних праздников. Можно смело планировать отдых на свежем воздухе!
В среду, 8 января, в Кузбассе ожидается небольшой снег, туман и изморозь, на дорогах будет скользко. Днем столбики термометров опустятся до -6,-11 градусов Цельсия, местами будет прохладнее: до -17 градусов. Ночью воздух будет морозным, температура составит -8,-13 градусов, при прояснениях -20, а в горах вообще -27!
В Кемерове не ожидается сильных осадков, ветер будет юго-западный умеренный. Днем, по прогнозу синоптиков, будет -7,-9 градусов, ночью -9,-11.
ИСТОЧНИК KP.RU