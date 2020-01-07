2020-01-07T15:27:37+03:00
Общество

Какой будет погода в Кузбассе в последний день новогодних праздников

Синоптики озвучили прогноз
Виктория АРБУЗОВА
Поделиться:
В последний день новогодних праздников в Кузбассе будет теплоВ последний день новогодних праздников в Кузбассе будет теплоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Кузбассе в последний день новогодних праздников. Можно смело планировать отдых на свежем воздухе!

В среду, 8 января, в Кузбассе ожидается небольшой снег, туман и изморозь, на дорогах будет скользко. Днем столбики термометров опустятся до -6,-11 градусов Цельсия, местами будет прохладнее: до -17 градусов. Ночью воздух будет морозным, температура составит -8,-13 градусов, при прояснениях -20, а в горах вообще -27!

В Кемерове не ожидается сильных осадков, ветер будет юго-западный умеренный. Днем, по прогнозу синоптиков, будет -7,-9 градусов, ночью -9,-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какой будет погода в Кузбассе в последний день новогодних праздников
На Рождественских каникулах в Кузбассе работают 200 катков
В Новокузнецке разыскивают кинувших бомбочку в окно машины подростков
Кемеровчанин пойдет под суд из-за найденной визитницы
Две легковушки не смогли разъехаться на кемеровском перекрестке
Кемеровчанам будут платить за сперму
Сколько жителей Кузбасса заболели ОРВИ в новом году
Кемеровская пенсионерка приняла неизвестного за сына и отдала ему крупную сумму
2801 кузбассовец переедет в новое жилье из аварийного
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Рождеством
Четыре туриста привезли в Кузбасс опасные инфекции
Сергей Кузнецов призвал новокузнечан помогать соседям
Погода в Кузбассе на Рождество: туман и гололедица
Интеллектуальные системы следят за погодными условиями и состоянием трасс в Кузбассе
Молодая девушка пропала на новогодних праздниках в Новокузнецке
40 туристов застряли на трассе по пути в Шерегеш
Две легковушки разбились у гипермаркета в Кемерове