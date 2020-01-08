2020-01-08T04:18:28+03:00
Общество

Правительство выделило 963 миллиона рублей на строительство больницы в Междуреченске

Средства поступят в регион в 2020 и 2021 году
Виктория АРБУЗОВА
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Деньги поступят в Кузбасс в 2020 и 2021 годахДеньги поступят в Кузбасс в 2020 и 2021 годахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Правительство России распределило 95 миллиардов рублей на строительство медучреждений в регионах страны в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Из этих средств Кузбасс получит 963 миллиона.

Распоряжение, подписанное Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства. В документе сказано, что на строительство комплекса Междуреченской многопрофильной городской больницы в Кузбасс направят 963 миллиона рублей. В 2020 году в регион поступят 473 миллиона 100 тысяч рублей, в 2021 – 490 миллионов 600 тысяч рублей.

Отметим, что строительство данного больничного комплекса в Междуреченске начато еще в 2013 году, однако проект заморозили из-за отсутствия финансовой поддержки со стороны федеральной казны. На встрече с Владимиром Путиным в июне 2018 года Сергей Цивилев попросил возобновить финансирование. И федеральные деньги вновь стали поступать в Кузбасс. Правда, в 2019 году региону пришлось вернуть в федеральную казну 373 миллиона 500 тысяч рублей, которые также были выделены в рамках нацпроекта.

Общая стоимость реализации проекта многопрофильной больницы в Междуреченске составляет 1 миллиард 928 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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