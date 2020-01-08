2020-01-08T06:53:45+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса за обидные слова подожгла дом соседа

Женщине не понравилось замечание мужчины
Екатерина РОМАНОВА
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Жительница Кузбасса за обидные слова подожгла дом соседаЖительница Кузбасса за обидные слова подожгла дом соседаФото: Евгения ГУСЕВА
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Обидные слова и неадекватная реакция доставили немало неприятностей жителям Яшкинского района. Из-за сделанного замечания мужчина едва не лишился дома, а его соседка – свободы.

Один из жителей частного сектора в Яшкинском районе сделал своей соседке замечание: ее дети не выключили воду в общей колонке. Слова соседке показались оскорбительными. Она затаила обиду и решила отомстить мужчине. Около 23.00 она подожгла пристройку к его дому.

Хозяин заметил разгоравшийся огонь и успел быстро затушить огонь. Тем не менее, сумма ущерба от поджога составила порядка 70 тысяч рублей. А вскоре задержали и поджигательницу. 42-летняя женщина, кстати, уже была ранее судима. Она призналась, что совершила преступление из-за обидного замечания.

- После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигурантку виновной в покушении на поджог и приговорил ее к одному году лишения свободы условно, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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