Кузбассовцы собрали подарки для сирот на 3,4 миллиона рублей

8 Янв. 2020 2020-01-08T07:18:11+03:00

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Среди кузбассовцев много неравнодушных людей, готовых дарить тепло тем, кто в этом нуждается. Так, в рамках областной акции «Рождество для всех и каждого» кузбассовцы подарили сиротам подарков на 3,4 миллиона рублей.

С 12 декабря по 4 января в Кузбассе проходила общественная благотворительная акция, во время которой дети-сироты и дети из многодетных приемных и опекунских семей получили подарки, о которых мечтали. Для этого они сделали открытки, в которых оставили послание для Деда Мороза – о своих заветных желаниях.

Елки с открытками стояли в 76 торговых центрах области, и каждый покупатель мог выбрать любую открытку, а потом оставить подарок, о котором мечтает ребенок, в специальной рождественской корзине. 355 волонтеров передали подарки 3 528 детям.

- Подарки на сумму около 3,4 миллиона рублей получили 3 528 детей. По итогам мероприятий 2018-2019 годов детям было передано 3 766 подарков на сумму более 3,6 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU