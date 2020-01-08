2020-01-08T09:01:32+03:00
Происшествия

Пожарные спасли пожилую женщину из горящего дома в Кузбассе

О том, что горит дом, пожарным сообщил сосед
Екатерина РОМАНОВА
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Пожарные спасли пожилую женщину из горящего дома в Кузбассе. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Пожарные спасли пожилую женщину из горящего дома в Кузбассе. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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В одном из частных домов Новокузнецка минувшей ночью случился пожар. К счастью, пострадал только дом: женщину, которая находилась в нем в момент пожара, успели спасти.

Житель улицы Садовой, что в Новокузнецке, глубокой ночью увидел, что горит соседский дом. Из окон веранды вырывался огонь, и мужчина тут же сообщил об этом пожарным. На часах было 01.20. 10 человек и две единицы техники довольно быстро правились с огнем: уже в 01.36 пожар был локализован, а в 01.42 – ликвидирован.

Огнеборцы проникли в дом через входную дверь и вывели на свежий воздух пожилую женщину. К счастью, помощь врачей ей не потребовалась.

- В результате огонь повредил стену дома и обрешетку крыши на общей площади 14 квадратных метров. По предварительным данным специалистов, работающих на месте пожара, причиной возгорания могли стать нарушения правил монтажа электрооборудования, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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