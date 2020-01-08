2020-01-08T10:36:12+03:00
Общество

Новокузнечанам запрещают кормить уток и голубей

Птиц прогнали подальше от дверей магазина
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанам запрещают кормить уток и голубейНовокузнечанам запрещают кормить уток и голубейФото: Екатерина РОМАНОВА
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Возле одного из магазинов в центре Новокузнецка появилось объявление с просьбой не кормить птиц. Теперь облюбованная уточками площадка пустует.

Птиц - не кормить! Фото: Екатерина РОМАНОВА

Птиц - не кормить!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Возле одного из магазинов крупной торговой сети администрация разместила объявление. «Уважаемые горожане! Убедительная просьба – не кормить птиц у магазина!» Примечательно, что именно эту площадку облюбовали голуби и утки, живущие неподалеку, под мостом через Абу. Пернатые специально приходят к дверям магазина в надежде, что горожане покормят их.

- Да, мы действительно разместили такое объявление, - рассказал один из сотрудников магазина. – Птицы же не только едят прямо возле дверей, но и… А это – грязь, антисанитария.

"Столовая" для уточек на берегу Абы по-прежнему работает. Фото: Екатерина РОМАНОВА

"Столовая" для уточек на берегу Абы по-прежнему работает.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Впрочем, уточки не горюют: буквально в десятке метров от дверей магазина, на берегу реки, неравнодушные горожане по-прежнему подкармливают их. Кто – крупами, кто – хлебом. А наглые голуби так и норовят отобрать у пернатых собратьев кусок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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