Новокузнечанам запрещают кормить уток и голубей

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:36:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Возле одного из магазинов в центре Новокузнецка появилось объявление с просьбой не кормить птиц. Теперь облюбованная уточками площадка пустует.

Птиц - не кормить!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Возле одного из магазинов крупной торговой сети администрация разместила объявление. «Уважаемые горожане! Убедительная просьба – не кормить птиц у магазина!» Примечательно, что именно эту площадку облюбовали голуби и утки, живущие неподалеку, под мостом через Абу. Пернатые специально приходят к дверям магазина в надежде, что горожане покормят их.

- Да, мы действительно разместили такое объявление, - рассказал один из сотрудников магазина. – Птицы же не только едят прямо возле дверей, но и… А это – грязь, антисанитария.

"Столовая" для уточек на берегу Абы по-прежнему работает.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Впрочем, уточки не горюют: буквально в десятке метров от дверей магазина, на берегу реки, неравнодушные горожане по-прежнему подкармливают их. Кто – крупами, кто – хлебом. А наглые голуби так и норовят отобрать у пернатых собратьев кусок.

ИСТОЧНИК KP.RU