2020-01-08T10:51:46+03:00
Общество

В Рождество в Кузбассе появились на свет 73 ребенка

Больше всего новорожденных – в Кемерове
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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В Рождество в Кузбассе родилось 73 ребенкаВ Рождество в Кузбассе родилось 73 ребенкаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В праздник Рождества Христова в Кузбассе родились 73 ребенка. Среди них 39 мальчиков и 34 девочки.

Больше всех новорожденных в праздничный день было в Кемерове – 31 ребенок. При этом 14 из них родились в Областном перинатальном центре. Немного отстает Новокузнецк: здесь в Рождество появились на свет 20 малышей. В Киселевске в праздничный день родились пять детей, а в Гурьевске – три. Примечательно, что год назад в Рождество появились на свет 62 ребенка – 35 мальчиков и 27 девочек.

- Все женщины, родившие в Рождество, получат в рамках акции «Родился ребенок» по 10 тысяч рублей и памятный медальон, - отметили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса. - Акция проходит с 2000 года: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей.

Напомним также, что первые памятные медальоны вручили малышам, которые родились 1 января. В 2020 году таких новорожденных было 45 – 25 мальчиков и 20 девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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