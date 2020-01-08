2020-01-08T11:30:56+03:00
Общество

Южный ветер и снежок: какой будет погода в Кузбассе 9 января

Синоптики дали прогноз на первый рабочий день наступившего года
Галина ШЕЛГАЧЕВА
Поделиться:
Южный ветер и снежок: какой будет погода в Кузбассе 9 январяЮжный ветер и снежок: какой будет погода в Кузбассе 9 январяФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
Изменить размер текста:

Первый рабочий день в наступившем году начнется с мороза в -25 градусов ночью и небольшого снега. Впрочем, днем будет намного теплее - об это сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.

В ночь на 9 января на территории Кузбасса синоптики прогнозируют -10…-15 градусов. Однако при прояснениях температура может опуститься и до -25. В Кемерове разбег температур несколько меньше: -11…-13 градусов.

Днем на территории Кемеровской области воздух прогреется до -7…-12 градусов, и лишь местами будет холоднее – до -17. В областном центре ожидается от девяти до 11 градусов мороза.

Синоптики обещают южный ветер, который будет дуть со скорость 5-10 метров в секунду. В течение дня небо над регионом будут затягивать облака, пройдет небольшой снег. ОДнако синоптики отмечают, что день будет хоть и облачным, но с прояснениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
19 тысяч кубометров снега вывезли за сутки с территорий Кузбасса
Южный ветер и снежок: какой будет погода в Кузбассе 9 января
В Рождество в Кузбассе появились на свет 73 ребенка
Новокузнечанам запрещают кормить уток и голубей
Пожарные спасли пожилую женщину из горящего дома в Кузбассе
Более 9 тысяч пачек сомнительного снюса изъяли в новогодние выходные в Кузбассе
Полиция Кузбасса просит помощи в поисках матери оставленного у мусорки младенца
Кузбассовец отправился под суд за пьяное вождение
Кузбассовцы собрали подарки для сирот на 3,4 миллиона рублей
Жительница Кузбасса за обидные слова подожгла дом соседа
Следователи ищут новокузнечанку, которая выбросила новорожденного малыша
Правительство выделило 963 миллиона рублей на строительство больницы в Междуреченске
Какой будет погода в Кузбассе в последний день новогодних праздников
На Рождественских каникулах в Кузбассе работают 200 катков
В Новокузнецке разыскивают кинувших бомбочку в окно машины подростков
Кемеровчанин пойдет под суд из-за найденной визитницы
Две легковушки не смогли разъехаться на кемеровском перекрестке
Кемеровчанам будут платить за сперму
Сколько жителей Кузбасса заболели ОРВИ в новом году
Кемеровская пенсионерка приняла неизвестного за сына и отдала ему крупную сумму
2801 кузбассовец переедет в новое жилье из аварийного
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Рождеством
Четыре туриста привезли в Кузбасс опасные инфекции
Сергей Кузнецов призвал новокузнечан помогать соседям
Погода в Кузбассе на Рождество: туман и гололедица
Интеллектуальные системы следят за погодными условиями и состоянием трасс в Кузбассе
Молодая девушка пропала на новогодних праздниках в Новокузнецке
40 туристов застряли на трассе по пути в Шерегеш
Две легковушки разбились у гипермаркета в Кемерове