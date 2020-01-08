8 Янв. 2020 2020-01-08T11:30:56+03:00

Южный ветер и снежок: какой будет погода в Кузбассе 9 января Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Синоптики дали прогноз на первый рабочий день наступившего года

Изменить размер текста: A A

Первый рабочий день в наступившем году начнется с мороза в -25 градусов ночью и небольшого снега. Впрочем, днем будет намного теплее - об это сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.

В ночь на 9 января на территории Кузбасса синоптики прогнозируют -10…-15 градусов. Однако при прояснениях температура может опуститься и до -25. В Кемерове разбег температур несколько меньше: -11…-13 градусов.

Днем на территории Кемеровской области воздух прогреется до -7…-12 градусов, и лишь местами будет холоднее – до -17. В областном центре ожидается от девяти до 11 градусов мороза.

Синоптики обещают южный ветер, который будет дуть со скорость 5-10 метров в секунду. В течение дня небо над регионом будут затягивать облака, пройдет небольшой снег. ОДнако синоптики отмечают, что день будет хоть и облачным, но с прояснениями.

ИСТОЧНИК KP.RU