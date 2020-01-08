19 тысяч кубометров снега вывезли за сутки с территорий Кузбасса

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:25:00+03:00

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Ежедневно в Кузбассе работает снегоуборочная техника – даже в праздничные дни. Так, 8 января на дороги региона вышла порядка тысячи единиц спецтехники.

По данным департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, 8 января на снегоуборочных работах в регионе заняты 1,4 тысячи человек. На дороги Кузбасса вышла почти тысяча единиц специальной техники, в том числе и 30 единиц, которые были привлечены муниципалитетами с предприятий.

Всего за сутки с территорий региона коммунальщики вывезли 19 тысяч кубометров снега. При этом в пресс-службе департамента отметили, что с начала установления снежного покрова, то есть с конца октября, вывезено более 1,2 миллиона кубометров.

ИСТОЧНИК KP.RU