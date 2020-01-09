2020-01-09T03:42:36+03:00
Общество

Юные новокузнечане стали победителями «Холодной Головы - 2020»

Команда лицеистов оказалась лучшей на интеллектуальных играх
Екатерина РОМАНОВА
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Юные новокузнечане стали победителями «Холодной Головы - 2020». ФОТО: vk.com, Сергей КузнецовЮные новокузнечане стали победителями «Холодной Головы - 2020». ФОТО: vk.com, Сергей Кузнецов
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Пока все отдыхали на зимних каникулах, команда лицея №84 города Новокузнецка уверенно одержала победу на межрегиональном фестивале интеллектуальных игр в Уфе.

Фестиваль интеллектуальных игр «Холодная Голова - 2020» проходил с 4 по 7 января. Юные новокузнечане, учащиеся 11А класса лицея №84 и игроки лицейского клуба интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», приняли участие в турнире, который проходил в Башкортастане. Кузбассовцы одержали уверенную победу сразу в двух номинациях – «Эрудит-квартет» и «Интеллектуальный покер». Теперь команда новокузнечан получила право участвовать в чемпионате России.

- Поздравляю ребят и их руководителя - учителя английского языка Ирму Шиолашвили с интеллектуальной победой. Желаем ребятам проявить себя на турнире российского уровня, - поздравил на своей странице в соцсети юных интеллектуалов глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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