Волейбольный «Кузбасс» одержал первую победу на Кубке Сибири

9 Янв. 2020 2020-01-09T06:21:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Игроки волейбольного клуба «Кузбасс» одержали свою первую победу на Кубке Сибири и Дальнего Востока. Они обыграли команду «Югра-Самотлор» со счетом 3:2.

- Сегодня я дал возможность поиграть ребятам, чтобы они почувствовали игровой ритм, а другим возможность отдохнуть. Мы посмотрели всех и готовимся к следующей игре, - отметил главный тренер ВК «Кузбасс» Георге Крету.

Первый игровой день Кубка завершился для кузбассовцев победой. Уже в начале игры наша команда вышла вперед, и по ходу сета кемеровчане лишь наращивали свое преимущество. Во втором сете команды шли вровень до середины игры, однако затем «Самотлор» вырвался вперед. В третьем сете преимущество было то у одной команды, то у другой. НО, в конце концов, «кузбасс» вновь оказался в лидерах. А вот в четвертом сете из-за ошибок кемеровчан и благодаря результативной атаке Югры у обеих команд оказалось по два очка. Пятый сет показал: действующий чемпион команда «Кузбасс» вновь победил на поле.

- Поздравляю всех с победой, всех любителей волейбола, болельщиков «Кузбасса». «Самотлор» непростой соперник, ребята тоже горят желанием, но сегодня мы оказались сильнее. Победить удалось за счет желания, остальное эпизодами все решилось, - поздравил с победой спортсменов и болельщиков блокирующий ВК «Кузбасс» Инал Тавасиев.

ИСТОЧНИК KP.RU