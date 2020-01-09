В центре Кемерова построят надземный пешеходный переход

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:19:59+03:00

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Кемеровские власти готовятся к строительству 80-метрового надземного перехода, который будет пересекать Притомский проспект. На портале госзакупок проводится аукцион на проведение проектно-изыскательных работ.

Надземный пешеходный переход расположится, согласно документам, размещенным на портале госзакупок, в Центральном районе областного центра. Он будет начинаться от здания бизнес-центра по бульвару Пионерскому, 3, с площадки эспланады, пройдет вдоль административного здания по проспекту Притомскому, 2 до пешеходного моста через реку Большая Камышная. Согласно проекту, объект будет оснащен платформами для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Подрядчик помимо строительства перехода должен будет провести ремонт эспланады и обустроить пешеходную зону от перехода до пешеходного моста через реку Большая Камышная. В выполнение проектно-изыскательных работ планируется вложить 6,079 миллиона рублей. Электронный аукцион назначен на 15 января.

ИСТОЧНИК KP.RU