2020-01-09T09:27:41+03:00
Происшествия

Из горящего дома в Кузбассе спаслись два человека

Пожар произошел вечером 8 января
Екатерина РОМАНОВА
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Из горящего дома в Кузбассе спаслись два человека. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Из горящего дома в Кузбассе спаслись два человека. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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Два человека успели спастись из многоквартирного дома в Калтане, где произошел пожар. Боролись же с возгоранием восемь пожарных.

О том, что в двухэтажном доме по улице Базарной, что в Калтане, начался пожар, диспетчерам сообщили очевидцы. Сигнал поступил в 21.15, и тут же к месту ЧП отправились восемь пожарных и две единицы техники. Однако еще до прибытия пожарных два человека, находившиеся в квартире, успели покинуть дом.

- На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры, расположенной на втором этаже, шел дым, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара в квартире обгорели диван и ковер на площади три квадратных метра.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 21.27. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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