Поиски пропавшего в конце 2019 года подростка из Кузбасса прекращены

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:34:34+03:00

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В Кузбассе завершены поиски пропавшего в декабре 2019 года подростка. Его друг, с которым молодой человек вместе сбежал из детского дома, сам пришел в полицию в Уфе. Теперь найден и второй сбежавший.

17-летние воспитанники детского дома города Белово сбежали 24 декабря и отправились путешествовать автостопом. Один из них 28 декабря, устав от дороги, сам пришел в отдел полиции в Уфе. О судьбе второго до недавнего времени ничего не было известно. Сотрудники полиции установили, что он может находиться в Ленинградской области. И действительно: подростка обнаружили в населенном пункте Новое Девяткино Всеволжского района. Он планировал доехать до Санкт-Петербурга, но не успел.

- В ближайшее время найденный кузбассовец будет передан законным представителям, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU