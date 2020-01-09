В Кемерове может открыться магазин IKEA

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:14:44+03:00

Информация об этом появилась в соцсетях

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В интернете появилась информация о том, что в Кемерове откроется магазин IKEA. Пост об этом появился в аккаунте ikeakem в Instagram.

Согласно опубликованной информации, первый магазин IKEA в областном центре откроется 3 февраля 2020 года. Он будет расположен на улице Тухачевского.

Пользователи сообщение восприняли с энтузиазмом: «Ура, мечты сбываются», «Теперь не надо в Новосибирск ездить», «Как давно все этого ждали». Правда, нашлись и скептики. «Летом в Кемерове хотели открыть black star burger и bershka, как видите, их нет», - написала одна из пользовательниц.

ИСТОЧНИК KP.RU