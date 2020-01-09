2020-01-09T10:19:49+03:00
Происшествия

В Новокузнецке задержан водитель, насмерть сбивший пенсионера

Он сел за руль пьяным
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке задержан водитель, насмерть сбивший пенсионера. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиВ Новокузнецке задержан водитель, насмерть сбивший пенсионера. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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Полицейские Новокузнецка задержали водителя, который устроил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия. Нетрезвый мужчина сбил 67-летнего пенсионера, который скончался на месте от полученных травм.

Авария с участием пешехода произошла накануне на улице 40 лет ВЛКСМ. Сообщение о ней поступило в отдел полиции в 17.20. Прибывшие на место правоохранители обнаружили на месте фрагменты, по которым определили марку и цвет автомобиля. Всего нашлось 83 машины, схожие по приметам. В результате проверок полицейские обнаружили в одном из дворов на улице Клименко белую «Ниву», у которой как раз были характерные повреждения.

Хозяина машины допросили, при этом 55-летний мужчина уверял, что спал дома и за руль не садился, а сама машина стоит во дворе с самого утра. Тем не менее объяснить, откуда на ней взялись повреждения, он не мог.

- Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии опьянения, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Собранные полицейскими доказательства свидетельствовали о том, что автомобилем в момент ДТП управлял именно его владелец.

Нашлись и свидетели, которые подтвердили, что за руль мужчина все же садился, причем пьяным. Сейчас в отношении новокузнечанина решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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