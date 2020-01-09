2020-01-09T11:34:09+03:00
Происшествия

Мстительный юноша-рецидивист поджег чужой автомобиль в Новокузнецке

Так он хотел проучить своего обидчика
Екатерина РОМАНОВА
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Мстительный юноша-рецидивист поджег чужой автомобиль в НовокузнецкеМстительный юноша-рецидивист поджег чужой автомобиль в НовокузнецкеФото: Евгения ГУСЕВА
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Сгоревшая иномарка и возможное лишение свободы – такой оказалась цена дорожного конфликта. Примечательно, что на дороге повздорили автомобилист и пешеход.

18-летний новокузнечанин решил перейти проезжую часть, однако автомобилист не предоставил ему преимущества на переходе, а потом еще и оскорбил. Молодой человек затаил обиду на владельца дорогой иномарки. Когда летом, спустя несколько месяцев после конфликта, юноша случайно увидел машину на охраняемой стоянке, у него мгновенно появился план мести. Злоумышленник пробрался на стоянку и поджег Toyota Land Cruiser 200 и тут же скрылся с места преступления.

Охранник вовремя увидел, что случилось и потушил иномарку, тем не менее, автомобиль был поврежден огнем, а ущерб превысил 200 тысяч рублей. Личность поджигателя, в конце концов, была установлена. Юношу задержали, и тут оказалось, что он уже привлекался ранее к уголовной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества.

- В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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