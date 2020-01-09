Новокузнечанин полтора года скрывался от правосудия в коптильном цеху

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:32:27+03:00

Там он работал и жил с женой и маленьким ребенком

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В Новокузнецке задержали 38-летнего местного жителя, который с лета 2018 года числился в федеральном розыске. Все это время мужчина вместе с семьей жил в коптильном цеху.

В полиции новокузнечанин оказался после того, как изувечил мужчину. Он нанес своему оппоненту удары металлической пилой, причинив ему травмы. Против злоумышленника возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. После сбора доказательств дело было направлено в суд, однако на заседание обвиняемый не явился, в результате чего был объявлен в розыск.

Обнаружился беглец на территории коптильного цеха, где он работал и проживал со своей семьей - женой и малолетним ребенком.

- В настоящее время мужчина заключен под стражу, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU