2020-01-09T13:32:27+03:00
Происшествия

Новокузнечанин полтора года скрывался от правосудия в коптильном цеху

Там он работал и жил с женой и маленьким ребенком
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Новокузнечанин полтора года скрывался от правосудия в коптильном цехуНовокузнечанин полтора года скрывался от правосудия в коптильном цехуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Новокузнецке задержали 38-летнего местного жителя, который с лета 2018 года числился в федеральном розыске. Все это время мужчина вместе с семьей жил в коптильном цеху.

В полиции новокузнечанин оказался после того, как изувечил мужчину. Он нанес своему оппоненту удары металлической пилой, причинив ему травмы. Против злоумышленника возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. После сбора доказательств дело было направлено в суд, однако на заседание обвиняемый не явился, в результате чего был объявлен в розыск.

Обнаружился беглец на территории коптильного цеха, где он работал и проживал со своей семьей - женой и малолетним ребенком.

- В настоящее время мужчина заключен под стражу, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новокузнецке подростки разгромили новогодний городок
Бывший вице-губернатор Кузбасса предстанет перед судом
Кузбасские врачи вытащили из пищевода мужчины инородный предмет
300 нетрезвых водителей управляли автомобилями в новогодние праздники
Следком рассказал подробности об убийстве новорожденной девочки в Кузбассе
Новокузнечанин полтора года скрывался от правосудия в коптильном цеху
Мстительный юноша-рецидивист поджег чужой автомобиль в Новокузнецке
В Новокузнецке председатель садоводческого общества незаконно продавал земельные участки
В Новокузнецке задержан водитель, насмерть сбивший пенсионера
Школьник из Кемерова получил контузию от выстрела хлопушки
В Кемерове может открыться магазин IKEA
Поиски пропавшего в конце 2019 года подростка из Кузбасса прекращены
Массовую драку возле пивнушки в Новокузнецке сняли на видео
Один без прав, другой нетрезв: в ДТП в Кемерове перевернулась машина
Из горящего дома в Кузбассе спаслись два человека
В центре Кемерова построят надземный пешеходный переход
Волейбольный «Кузбасс» одержал первую победу на Кубке Сибири
Собачку в свитере и с паспортом бросили в подъезде в Новокузнецке
Юные новокузнечане стали победителями «Холодной Головы - 2020»
19 тысяч кубометров снега вывезли за сутки с территорий Кузбасса
Южный ветер и снежок: какой будет погода в Кузбассе 9 января
В Рождество в Кузбассе появились на свет 73 ребенка
Новокузнечанам запрещают кормить уток и голубей
Пожарные спасли пожилую женщину из горящего дома в Кузбассе
Более 9 тысяч пачек сомнительного снюса изъяли в новогодние выходные в Кузбассе
Полиция Кузбасса просит помощи в поисках матери оставленного у мусорки младенца
Кузбассовец отправился под суд за пьяное вождение
Кузбассовцы собрали подарки для сирот на 3,4 миллиона рублей