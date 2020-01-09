300 нетрезвых водителей управляли автомобилями в новогодние праздники

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:55:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В новогодние праздники сотрудники ГИБДД отстранили от управления автомобилями около 300 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Каждый восьмой из них сделал это не в первый раз.

Около 300 водителей, севших за руль нетрезвыми, удалось отстранить от управления с 1 по 8 января. Увы, не всех нетрезвых за рулем удалось обнаружить вовремя: с участием нетрезвых водителей в праздничные дни произошло 19 ДТП, в результате которых один человек погиб, один получил травмы, а еще четверым потребовалась разовая медицинская помощь.

Больше всего нетрезвых водителей оказалось в Новокузнецке - 58 человек. В Кемерове - 47, а в Прокопьевске и Ленинске Кузнецком - по 14 человек. В остальных населенных пунктах автолюбители были более дисциплинированными.

- В соответствии с законодательством за управление транспортом в состоянии опьянения и отказ от прохождения освидетельствования предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от 18 до 24 месяцев и штраф в размере 30 тысяч рублей, - напомнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - За повторное нарушение этих требований ПДД наступает уголовная ответственность, предусматривающая в том числе лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU