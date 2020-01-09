Кузбасские врачи вытащили из пищевода мужчины инородный предмет

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:23:08+03:00

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Кузбасские врачи клиники скорой медицинской помощи провели уникальную операцию - они извлекли из пищевода пациента инородный предмет.

Мужчина пожаловался медицинским работникам на боль, которая появилась сразу после вкусного горячего ужина. Лор осмотрел пациента и предположил, что неприятные ощущения вызваны не заболеванием, а застрявшим в пищеводе предметом.

- Трудность состояла в том, что кость курицы, длина которой была около двух сантиметров, застряла в анатомически сложном месте - в переходе из глотки в пищевод. Инородное тело находилось глубоко и полностью внедрилось в стенку пищевода, - рассказал заведующий эндоскопическим отделением Павел Фролов.

Операцию провели при помощи видеогастроскопа - специального оборудования, которое позволяет осмотреть пищеварительную систему. Опытные врачи проникли внутрь и извлекли мешавшую кость.

Отметим, сама процедура прошла быстро и безболезненно: операцию провели под местной анестезией в течение получаса. После хирургического вмешательства не потребовалось никакого лечения, поэтому мужчину сразу отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU