2020-01-09T14:23:08+03:00
Общество

Кузбасские врачи вытащили из пищевода мужчины инородный предмет

Внутри застряла слишком длинная куриная кость
Яна ПОПОВА
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Кузбасские врачи вытащили из пищевода мужчины инородный предмет. ФОТО: Клиника скорой медицинской помощи/InstagramКузбасские врачи вытащили из пищевода мужчины инородный предмет. ФОТО: Клиника скорой медицинской помощи/Instagram
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Кузбасские врачи клиники скорой медицинской помощи провели уникальную операцию - они извлекли из пищевода пациента инородный предмет.

Мужчина пожаловался медицинским работникам на боль, которая появилась сразу после вкусного горячего ужина. Лор осмотрел пациента и предположил, что неприятные ощущения вызваны не заболеванием, а застрявшим в пищеводе предметом.

- Трудность состояла в том, что кость курицы, длина которой была около двух сантиметров, застряла в анатомически сложном месте - в переходе из глотки в пищевод. Инородное тело находилось глубоко и полностью внедрилось в стенку пищевода, - рассказал заведующий эндоскопическим отделением Павел Фролов.

Операцию провели при помощи видеогастроскопа - специального оборудования, которое позволяет осмотреть пищеварительную систему. Опытные врачи проникли внутрь и извлекли мешавшую кость.

Отметим, сама процедура прошла быстро и безболезненно: операцию провели под местной анестезией в течение получаса. После хирургического вмешательства не потребовалось никакого лечения, поэтому мужчину сразу отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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