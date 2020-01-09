2020-01-09T14:22:09+03:00
Общество

В Новокузнецке подростки разгромили новогодний городок

Они сломали высокое дерево и сказочные конструкции
Яна ПОПОВА
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Сказочная зона была создана специально для создания праздничного настроения в новый год. ФОТО: Подслушано Новокузнецк/vk.comСказочная зона была создана специально для создания праздничного настроения в новый год. ФОТО: Подслушано Новокузнецк/vk.com
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В Новокузнецке шестеро подростков разгромили новогодний городок, который находился в заводском районе города. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Неравнодушный новокузнечанин опубликовал в одной из групп города во «Вконтакте» пост, в котором поделился подробностями случившегося.

Он сообщил, что событие произошло в среду, 8 января, примерно в 17.20. Шестеро детей – пять мальчиков и одна девочка – ради забавы сломали стоящую на входе в новогоднюю зону тую, высота которой полтора метра, и светящиеся конструкции в виде снеговиков.

– Очень обидно, что все делалось для этих же детей, которые могут спокойно придти и погулять по нашему сказочному месту. После такого и делать ничего не хочется для людей, – негодует автор публикации.

Также он прикрепил к посту фотографии, на которых видно состояния новогодних декораций «до» и «после» разгрома, устроенного подростками. На более свежих снимках фигуры практически лежат на земле и заметно, что они сильно испорчены.

После погрома, который устроили подростки, новогодний городок выглядит удручающе. ФОТО: Подслушано Новокузнецк/vk.com

После погрома, который устроили подростки, новогодний городок выглядит удручающе. ФОТО: Подслушано Новокузнецк/vk.com

Подписчики группы удивились такому поведению детей и предложили вообще больше не украшать город к праздникам.

– Да не делайте вы уже не чего! Столько денег и сил потрачено для того, чтобы какие-то мародеры все это разрушили. Да не умеют у нас люди ценить чужой труд, – выразил общее мнение один из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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