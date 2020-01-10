Трое кемеровчан с детскими санками ограбили магазин

10 Янв. 2020 2020-01-10T03:30:24+03:00

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Детские санки выдали троих преступников из Кемерова. Стражи порядка смогли разыскать их по следам полозьев, оставленных на снегу.

Трое приятелей из Кемерова – мужчины 34-х, 61-го и 29-ти лет – устроили застолье. К слову, самый младший из них имел когда-то судимость. Мужчины распивали спиртное, закусывали, и в какой-то момент поняли, что веселья хочется еще, а спиртное закончилось. Тогда они решили пополнить запасы, взяли детские санки и отправились в магазин.

Магазин был уже закрыт. Тогда мужчины взломали дверь служебного входа, забрались в магазин, набрали там спиртного и закуски и погрузили все это в санки. Мужчины успели скрыться до того, как по сигналу тревоги приехали бойцы Росгвардии.

Стражи порядка осмотрели магазин и территорию рядом с ним. Их внимание привлекли следы полозьев. Проследовав по нему, гвардейцы пришли к одному из частных домов на улице Сибиряков-Гвардейцев. Именно здесь и находилась веселая компания грабителей магазина.

- Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных правоохранителям. Сумма ущерба устанавливается, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU