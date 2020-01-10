В Новокузнецке прекратили поиски девушки с тоннелями и пирсингом

10 Янв. 2020 2020-01-10T05:20:15+03:00

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Поиски 22-летней новокузнечанки, пропавшей в новогодние праздники, завершены. О том, что девушка найдена, на своей странице в социальных сетях сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

- Найдена, жива. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, – такая запись под объявлением о розыске пропавшей новокузнечанки появилась на странице в соцсетях.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» поблагодарили всех неравнодушных кузбассовцев за помощь в розыске горожанки.

Напомним, девушка с яркими волосами, тоннелями в ушах и пирсингом пропала 2 января. Спустя несколько жней, после того, как она не вышла на работу, к поискам пропавшей присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда. О том, где именно находилась в течение всего этого времени девушка и при каких обстоятельствах ее нашли, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU