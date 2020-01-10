В Новокузнецке прекратили поиски девушки с тоннелями и пирсингом
Поиски 22-летней новокузнечанки, пропавшей в новогодние праздники, завершены. О том, что девушка найдена, на своей странице в социальных сетях сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
- Найдена, жива. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, – такая запись под объявлением о розыске пропавшей новокузнечанки появилась на странице в соцсетях.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» поблагодарили всех неравнодушных кузбассовцев за помощь в розыске горожанки.
Напомним, девушка с яркими волосами, тоннелями в ушах и пирсингом пропала 2 января. Спустя несколько жней, после того, как она не вышла на работу, к поискам пропавшей присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда. О том, где именно находилась в течение всего этого времени девушка и при каких обстоятельствах ее нашли, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU