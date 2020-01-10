В новогодние праздники 130 тысяч туристов отдохнули в Шерегеше

10 Янв. 2020 2020-01-10T05:17:57+03:00

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Туристы со всей России, а также из ближнего и дальнего зарубежья отдыхали в Шерегеше в прошедшие праздники. В общей сложности 131 тысячу гостей приняли на горнолыжном курорте.

Новый года на горе Зеленой встретили 10 тысяч человек, а больше всего туристов приехало в Шерегеш 8 января. Среди них были как гости со всех уголков России, так и туристы из Германии, Испании, Франции, США, Аргентины, Бразилии и Арабских Эмиратов.

- Всего за новогодние праздники – с 30 декабря по 8 января – на горе Зеленой отдохнула 131 тысяча туристов, что на 30 процентов больше прошлого года, - сообщает пресс-служба Правительства Кузбасса.

К слову, в будущем гостей в Шерегеше может стать больше: на строительство инженерной инфраструктуры в 2020-2022 годах из федерального бюджета поступит 485,55 миллионов рублей.

К слову, более 25 тысяч человек выбрали для отдыха и другие места Таштагольского района. Кроме того, в санатории «Танай» зимние каникулы провели 16886 человек, в междуреченском горнолыжном комплексе «Югус» - 2684 человека, на горнолыжном курорте «Горная Саланга» - 2735 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU