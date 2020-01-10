2020-01-10T06:30:51+03:00
Происшествия

Кемеровчанин открыл интернет-магазин по продаже наркотиков

Его задержали при попытке сбыть очередную партию зелья
Ирина АВТУШКО
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Кемеровчанин открыл интернет-магазин по продаже наркотиковКемеровчанин открыл интернет-магазин по продаже наркотиковФото: Анастасия ОСИПОВА
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Жителю Кемерова вынесен приговор за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Запрещенные вещества он продавал через интернет-магазин.

В ноябре 2018 года к жителю областного центра обратился знакомый и предложил заняться сбытом наркотиков, тот согласился. С помощью приложения в телефоне мужчина создал интернет-магазин, куда ему поступали заказы от клиентов. Далее обвиняемый делал «закладки» в Кировском районе города, а оплату за товар получал на электронный кошелек.

-В очередной раз, когда он шел делать «закладки», его задержали сотрудники полиции. При себе у него находилось наркотическое средство «спайс» в крупном размере, которое он хотел сбыть неопределенному кругу лиц, - сообщили в областной прокуратуре.

Мужчину признали виновным в незаконном сбыте наркотиков, совершенном в крупном размере, и назначили шесть лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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