За мошенничество с деньгами благотворительного фонда осужден бывший глава КУГИ Кузбасса

10 Янв. 2020 2020-01-10T07:53:03+03:00

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В Кузбассе вынесен приговор бывшему председателю областного комитета по управлению государственным имуществом. Об этом сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Как было установлено, осужденный курировал деятельность одного из кемеровских областных благотворительных общественных фондов. В апреле 2018 года он запрашивал у президента фонда деньги на санаторно-курортное лечение, чем вводил его в заблуждение, поскольку на самом деле средства шли на приобретение путевок для родителей самого экс-главы КУГИ.

- В запросе представлялись счета на оплату, по которым фонд перечислял деньги. В ходе предварительного следствия оказалось, что расчетные счета принадлежат турфирмам. Таким образом, путевки были приобретены в Крым, Вьетнам и Турцию, - сообщили подробности в кузбасском Следкоме.

Факт мошенничества обнаружили сотрудники УФСБ, после чего материалы были переданы следствию. Свою вину мужчина не признал и со следствием не сотрудничал. Однако собранных доказательств хватило, чтобы подтвердить его вину и направить уголовное дело в суд. Приговором мужчине назначено 250 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU