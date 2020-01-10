В Кузбассе главы двух поселений уволены за нарушение антикоррупционного закона

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:01:55+03:00

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Прокуратура Кузбасса добилась увольнения глав двух сельских поселений. Причиной стали нарушения антикоррупционного законодательства, выявленные в ходе проверки.

Как было установлено, чиновники при составлении справок о доходах и имуществе за 2018 год указали недостоверные сведения о себе и своих супругах. Например, не были указаны премии и доходы от занятий педагогической деятельностью, не в полном объеме указывались иные доходы, например, полученные от предоставления земельных участков в аренду. Также одна из служащих не указала сведения о всех транспортных средствах супруга.

-Прокуратурой района внесены представления в советы народных депутатов с требованием об инициировании проведения проверки и рассмотрении вопроса об удалении в отставку глав, нарушивших законодательство о противодействии коррупции, - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России. - При рассмотрении представлений прокурора главы, нарушившие законодательство о противодействии коррупции, написали заявления об отставке по собственному желанию.

Заявления были рассмотрены советом народных депутатов поселений, после чего принято решение о досрочном прекращении полномочий глав.

ИСТОЧНИК KP.RU