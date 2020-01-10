Кузбассовцы увидят первое в этом году лунное затмение

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:09:23+03:00

Астрономическое явление можно будет наблюдать в ночь с 10 на 11 января

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В пятницу вечером на всей территории страны, в том числе и в Кузбассе, можно будет наблюдать лунное затмение. Оно станет первым в 2020 году.

Полутеневое затмение Луны, одно из четырех в этом году, начнется в 20.08 по московскому времени и завершится в 0.12. При этом максимальная фаза, когда ночное светило погрузится в полутень на 92 процента, ожидается в 22.10 по московскому времени.

Отметим, что при полутеневом затмении полная Луна погружается в полутень Земли и становится менее яркой. Однако не настолько сильно, чтобы это было видно невооруженным глазом, поэтому для наблюдений нужны специальные приборы. Без них же можно будет увидеть только затемнение нижнего края Луны, которое произойдет в момент максимального погружения в полутень.

Следующие полутеневые лунные затмения можно будет наблюдать 5 июня, 5 июля и 30 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU