2020-01-10T09:43:22+03:00
Общество

В новокузнецкой больнице появилось умное оборудование для гемодиализа

Аппаратура учитывает индивидуальные особенности пациентов
Ирина АВТУШКО
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В новокузнецкой больнице появилось умное оборудование для гемодиализа. Фото: ДОЗН КОВ новокузнецкой больнице появилось умное оборудование для гемодиализа. Фото: ДОЗН КО
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В новокузнецкую клиническую больницу № 1 поступило новое оборудование - гемодиализные аппараты, или «искусственные почки». Они установлены в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Оборудование, которое учреждение приобрело за счет собственных средств, отличается от того, которое использовалось раньше. В нем более широкие функциональные возможности. В частности, аппараты позволяют проводить любые варианты диализной терапии для пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью.

Как отметили в департаменте охраны здоровья населения области, если раньше для определения доли диализа пациент проходил исследования до и после процедуры, то теперь аппаратура сама учитывает индивидуальные особенности пациента, рассчитывает долю диализа и подстраивает работу «искусственной почки» под конкретного больного прямо во время процедуры.

Кроме этого, у оборудования есть встроенный индикатор статуса лечения, что позволяет даже на расстоянии увидеть, что диализ проходит нормально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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