В Шерегеше аферист сдал в аренду туристу виртуальную квартиру

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:44:24+03:00

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Полиция Таштагольского района разыскивает неизвестных, которые сдали туристу в аренду несуществующую квартиру. Мужчина приехал на отдых в Шерегеш, но в итоге остался без жилья.

В отдел полиции Шерегеша обратился 35-летний житель Алтайского края и сообщил, что потерял три тысячи рублей из-за действий мошенников. По словам мужчины, на сайте бесплатных объявлений он увидел информацию о посуточной сдаче квартиры на горнолыжном курорте и решил позвонить по указанному номеру телефона. Собеседник на другом конце провода представился собственником сдаваемой квартиры, уверил, что жилье свободно, и попросил для бронирования внести предоплату. Турист согласился и перевел неизвестному три тысячи рублей.

Когда житель Алтайского края прибыл в Шерегеш, то обнаружил, что по указанному в объявлении адресу жилье не сдается, а телефон «владельца» квартиры оказался отключен. Тогда за помощью мужчина обратился в полицию. Сейчас злоумышленника разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Сотрудники кузбасской полиции призывают граждан быть бдительными при совершении сделок через интернет, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Также не следует передавать посторонним лицам реквизиты своих банковских карт и другую конфиденциальную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU