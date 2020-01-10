Кузбассовцы смогут бесплатно посетить заповедник «Кузнецкий Алатау»

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:47:02+03:00

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В экологическом центре заповедника «Кузнецкий Алатау» 11 января пройдет день открытых дверей. Он приурочен к празднику - Дню заповедной системы России.

В 1917 году именно 11 января был основан первый заповедник в стране - Баргузинский. По случаю этой даты в заповеднике «Кузнецкий Алатау» сделали вход на территорию экоцентра бесплатным для всех желающих. Посетить его можно в привычные часы работы - с 9.00 до 17.00.

- К услугам гостей - музей природы и вольерный комплекс, в котором можно познакомиться с маралами, лосями, косулями, кабанами, лошадьми, кроликом, лисицей и норкой, - сообщили в пресс-службе «Кузнецкого Алатау».

ИСТОЧНИК KP.RU